- Asayiş

Sancaktepe'de tekel bayisine silahlı saldırı

Sancaktepe'de bir tekel bayisine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tekel bayisini işleten Cemile G. yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Sancaktepe'de tekel bayisine silahlı saldırı
Sancaktepe'de tekel bayisine silahlı saldırı
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Olay, saat 00.30 sıralarında İnönü Mahallesi Akbudak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ve otomobil ile sokak üzerindeki tekel bayisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu tekel bayisinde işletmecilik yapan Cemile G. yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemile G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemile G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri tekel bayisinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında iş yerinin camlarındaki çok sayıda kurşun izi dikkat çekti. Polis saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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30 May 2024 - 03:20 DHA İstanbul/ Sancaktepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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