Kozan'da ahırda yangın

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Oruçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Yiğen'e ait ahırda iddiaya göre elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 15 inek ve 6 buzağı öldü.
Havva Yiğen, "Elektrik hattından ateş atıp duruyordu. 15 inek 6 tane buzağı ve bin adet saman balyası yandı. Çok üzgünüz" dedi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.