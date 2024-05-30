İzmir'de 37 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü saat 09.05'te Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı gün saat 22.05'de Dikili ilçesi açıklarında, sahil güvenlik botu tarafından fark edilen bir lastik bot durduruldu. Lastik bottu bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.