İzmir'de 37 göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü saat 09.05'te Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 22.05'de Dikili ilçesi açıklarında, sahil güvenlik botu tarafından fark edilen bir lastik bot durduruldu. Lastik bottu bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.