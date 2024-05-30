- Asayiş

Kırıkkale’de feci kaza: 22 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de feci kaza: 22 yaralı
Kırıkkale’de feci kaza: 22 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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30 May 2024 - 02:25 DHA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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