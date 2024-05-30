ABB'den Kadınlara yönelik istihdam

? Kadınlara Yönelik İstihdam Garantili Meslek Kursları Başladı!



? Dikiş Makinesi Operatörlüğünden Aşçılığa, Elektrik Pano Montajından Güneş Enerjisi Sistemleri Bakımına kadar birçok alanda meslek kurslarımız sizi bekliyor...



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— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 29, 2024