ABB'den Kadınlara yönelik istihdam

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kadınlara Yönelik İstihdam Garantili Meslek Kursları Başladı!
Dikiş Makinesi Operatörlüğünden Aşçılığa, Elektrik Pano Montajından Güneş Enerjisi Sistemleri Bakımına kadar birçok alanda meslek kurslarımız sizi bekliyor...
Başvurular için: http://aso-sem.com
Konum: ASO 1. OSB Sürekli Eğitim Merkezi, Sincan/Ankara
Telefon: 0312 267 50 70"
? Kadınlara Yönelik İstihdam Garantili Meslek Kursları Başladı!
? Dikiş Makinesi Operatörlüğünden Aşçılığa, Elektrik Pano Montajından Güneş Enerjisi Sistemleri Bakımına kadar birçok alanda meslek kurslarımız sizi bekliyor...
? Başvurular için: https://t.co/rvv78nBJvF
?… pic.twitter.com/JjjfSkjrea
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 29, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.