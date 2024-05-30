- Yaşam

ABB'den Kadınlara yönelik istihdam

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB): "Kadınlara yönelik istihdam garantili meslek kursları başladı." ifadelerine yer verildi.

ABB'den Kadınlara yönelik istihdam mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlara Yönelik İstihdam Garantili Meslek Kursları Başladı!

Dikiş Makinesi Operatörlüğünden Aşçılığa, Elektrik Pano Montajından Güneş Enerjisi Sistemleri Bakımına kadar birçok alanda meslek kurslarımız sizi bekliyor...

Başvurular için: http://aso-sem.com

Konum: ASO 1. OSB Sürekli Eğitim Merkezi, Sincan/Ankara

Telefon: 0312 267 50 70"

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara yönelik istihdam, Meslek, Kurs, sosyal, yer, Ankara

30 May 2024 - 02:11 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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