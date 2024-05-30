30 May 2024 - 02:00- Çevre G:

ABB'den yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) :" Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABB'den yağış uyarısı mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)'nin  sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ


Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar beklenmektedir.
Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz hâlinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını rica ederiz.


Başlama Zamanı Bitiş Zamanı
30.05.2024: Saat: 11.00
30.05.2024:Saat: 20.00"

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30 May 2024 - 02:00 Ankara- Çevre

Mahreç  Melisa Sapaz

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