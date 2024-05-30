ABB'den yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ



Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz hâlinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını rica ederiz.



Başlama Zamanı Bitiş Zamanı

30.05.2024: Saat: 11.00

30.05.2024:Saat: 20.00"



