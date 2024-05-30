ABB'den yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklar beklenmektedir.
Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz hâlinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını rica ederiz.
Başlama Zamanı Bitiş Zamanı
30.05.2024: Saat: 11.00
30.05.2024:Saat: 20.00"
? DUYURU@mansuryavas06 pic.twitter.com/vqNvwTTIP5— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 29, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.