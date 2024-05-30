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ABB'den "Dijital Hayvanat Bahçesi" açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği'nde faaliyet gösteren "Dijital Hayvanat Bahçesi" 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yalnızca Pazartesi günleri ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

ABB'den "Dijital Hayvanat Bahçesi" açıklaması mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Ankaralılar,

Gazi Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği'nde faaliyet gösteren "Dijital Hayvanat Bahçesi" 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yalnızca Pazartesi günleri ziyarete kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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30 May 2024 - 01:43 Ankara- Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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