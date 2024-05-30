Tartıştığı husumetlisini bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde Çınar ilçesi Çınar Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren Aziz G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan Murat T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.’yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aziz G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.