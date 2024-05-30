"Savaşı durdurun, çocukları kurtarın"

Kamu Birliği Konfederasyonu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Değerli Basın Mensupları;

"Bu açıklamayı, Filistin’de işlenen vahşeti, soykırımı, katliamı, çocukların, bebeklerin, masumların vahşice öldürülüşlerini önlemeyen, durduramayan insanlık adına utanarak, yüzümüz kızararak yapıyoruz.

Filistin’de 7 Ekim'den itibaren bütün dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden, bebekler, anneler, babalar, yaşlılar, gençler, engelliler, kalbi atan, canlı olan herkes ve her şey katlediliyor. Filistinli halk canice soykırıma uğruyor ve yok ediliyor. Dile kolay 15 bini üzerinde bebek, çocuk katledildi, 35 bin masum Filistinli hayattan koparıldı. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Hastaneler, ibadethaneler, yaşam alanlarının tamamı yok edildi. Filistin’in neredeyse tamamı enkaza döndü. Abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Filistin, bir çocuk mezarlığına çevrildi.

Yardım malzemesi götüren kamyonlar, gıda sırası bekleyen masum siviller bombalandı. En son Filistinli masum halkın sığındığı, sıkıştırıldığı, hapsedildiği ve güvenli bölge denilen Refah Çadır Kampı da İsrail tarafından acımasızca bombalandı. Filistin’de güvenli bölge bırakmadılar. Utanmadan teknik bir hata olduğunu söyleyen eli kanlı Netanyahu’yu, bu gözü dönmüş katile destek veren, timsah gözyaşı döken emperyalist ülkeleri ve liderlerini tüm kalbimizle lanetliyoruz. Yaşattıklarınızı yaşamadan ölümü tatmayın. Sessizliğe bürünen İslam ülkeleri yöneticilerini de adım atmaya davet ediyoruz.

Şimdi soralım! Sadece Filistin’i değil tüm insanlığı hedef alan, dünyanın gözü önünde Hitlervari soykırım ve katliam yapan, bu eli kanlı Netanyahu’yu ne zaman durduracaksınız? Birleşmiş Milletler neredesiniz? Uluslararası toplum neredesiniz? İslam ülkeleri neredesiniz? İslam İş Birliği Teşkilatı neredesiniz? Gün, susma günü değildir. Gün, kafanıza kuma gömme günü değildir. Gün soykırıma, vahşete, yıkıma, talana sessiz kalma günü değildir.

Zalimlerin acımasız olduğu, mazlumların çaresiz kaldığı dünyaya tekrar tekrar haykırmak istiyoruz. Çocuklar uyurken sessiz olunur. Ölürken değil! İnsanlığın binlerce yılda ürettiği tüm değerleri, kuralları, İsrail yok ediyor. Açık açık insanlık suçu işleniyor. Bu savaşın bitmesi için daha kaç Filistinli bebek, çocuk, anne, baba, yaşlı ölmesi gerekiyor?

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, bugüne kadar işlenen soykırıma, katliama ve vahşete biz sessiz kalamıyoruz. Kulaklarımızı tıkamıyoruz. Görmezden gelmiyoruz. Susmuyoruz. İsrail Büyükelçiliğinin önüne siyah çelenk bırakıyoruz ve diyoruz ki.

Savaşı durdurun! Çocukları kurtarın!

Kamu Birliği Konfederasyonu"