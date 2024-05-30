Filenin Sultanları galip geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşmasının ilk maçında Almanya'yı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti Arlington kentinde oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Türkiye, ilk seti 25-20 kaybetti.
Ancak daha sonra oyunun kontrolünü ele geçiren Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-22 ve çekişmeli geçen dördüncü seti 26-24 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Filenin Sultanları, ikinci hafta ikinci maçında yarın saat 03.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın maç programı
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.