Filenin Sultanları galip geldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşmasının ilk maçında Almanya'yı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti Arlington kentinde oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Türkiye, ilk seti 25-20 kaybetti.

Ancak daha sonra oyunun kontrolünü ele geçiren Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-22 ve çekişmeli geçen dördüncü seti 26-24 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, ikinci hafta ikinci maçında yarın saat 03.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın maç programı

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye