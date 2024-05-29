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Otomobil ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşağa aynı anda giren ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile taksi çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza saat 20.30 sıralarında Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 41 T 0256 plakalı taksi ile İ.T. yönetimindeki 41 AGV 278 plakalı otomobil kavşakta dönüş yaparken çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Y.Y. ve yolcu olarak bulunan N.T. araçta sıkışırken, taksi sürücüsü İ.T. ve yolcu F.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuyu sıkıştırdıkları yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 4 yaralıya olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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29 May 2024 - 23:18 DHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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