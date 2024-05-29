Sevgilisini öldürdükten sonra, intihar etti

Olay, Akpınar Mahallesi 852 sokakta bulunan Güneş Apartmanında meydana geldi. S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ö. VE S.D.’nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.