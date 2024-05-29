Bu Fenerbahçe raydan çıktı”

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, “Ben ve Önder Bey, Mourinho ile 2 saat konuştuk. Gelmesi yönünde şartlarda anlaştık. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Mourinho 2 sene için geliyor ama 2 sene sonra uzatırız. Yönetim süresi 3 yıl olduğu için 3 yıl kalmasını isteyeceğiz. 3 yıllık antrenörümüz Mourinho'dur” dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 9 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Ankara'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. 6 sene sonra dinlenmiş olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için geldiğini söyleyen Aziz Yıldırım, “Ocak ayında yine Fenerbahçe'de çalkantılı günlerdeydi. Fenerbahçe'nin başkanlığa değil sükunete ihtiyacı var dedim. İlerleyen günlerde 500 imza toplayan başkan adayı olabiliyordu. Gelip bu imzayı toplayan kurumsal yapıyı inceleyemez. Demokrasi diye bunu yaptılar, yanlış yaptılar. Fenerbahçe Kulübü’nün başkanının ve yöneticilerinin yayınlamış olduğu faaliyet raporundaki bütün bilgiler doğru kabul edilir. Biz de bunun üzerine tartışırız” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE'Yİ NE KADAR SEVERSENİZ SEVİN AYRILMANIZ LAZIM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevden ayrılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Sonra olaylar gelişmeye başladı. Sayın Başkan "Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Artık Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz. Fenerbahçe üst kimliktir. Bu çatının altındayız. Bundan sonra da böyle olacak. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız. Fenerbahçe'nin bir doğrusu vardır o da vatan sevgisidir. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa saygı gösteririz. Onlar da bize gösterir. Bu vatanı oluşturanlardan biri de Fenerbahçe. 3 Temmuz'da Kuvayı Milliye ruhuyla mücadele eden Fenerbahçe, bu vatanın mihenk taşıdır. Fenerbahçe ve diğer bazı spor kulüpleri olmazsa bu ülkede barış olmaz. Barış içinde olmak için buna saygı göstereceğiz” diye konuştu.

“BU FENERBAHÇE RAYDAN ÇIKTI”

Hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Fenerbahçe Kulübü Başkan Adaylarından Aziz Yıldırım, “Şampiyonluk hedef olmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ağlıyor. Bizler üzülüp ağlıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarımla aday olduk. Bu Fenerbahçe raydan çıktı. Köprüden önce son çıkış. Siyaset üstü, siyasete bulaşmayan, her zaman güçlü olan sivil toplum örgütü olarak bu ülkeye fayda verip hizmet edelim” ifadelerinde bulundu.

“BİZ DEVLETLE KONUŞACAĞIZ, NE KAYBETMİŞSEK GERİ ALACAĞIZ”

3 Temmuz’da yaşanan olayların maddi kayıplarını devletin sağlaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Devleti ve hükümetimizi ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil hükümetle yapmalıyız. Onlar gelip geçicidir. Devlet 3 Temmuz'da bizle helalleşerek manevi kayıpları veremez ama devlet maddi kayıplarımızı bize vermeye mecburdur. Biz devletle konuşacağız, ne kaybetmişsek geri alacağız. Bunu böyle bilin. Geldiğimizde bunu başlatacağız” şeklinde konuştu.

“GELİR GELMEZ YAPACAĞIMIZ İLK İŞ STAT PROJESİDİR”

Stat kapasitesini 60 bin kişiye çıkaracaklarını ifade eden Aziz Yıldırım, “Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkalarında 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftaya daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım” dedi.

Aynı zamanda Aziz Yıldırım, tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacaklarını ifade ederek şu yorumlarda bulundu:

“Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacağız. Kulübe girip çıkabilecekler. Ayrıca stattaki düzenlemeleri yapacağız. Kombine, loca hepsini yeniden düzelteceğiz. Karaborsayı kaldıracağız.”

“YAPACAĞIMIZ İNŞAATLARLA 70 MİLYON EURO FENERBAHÇE'YE KALACAK”

Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatacaklarını ifade eden Aziz Yıldırım, “Yapacağımız işlerden biri de Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatacağız. 3-4 yıl önce dolardan ve eurodan TL'ye dönüş yapıldı. Faizler en az yüzde 50. Eğer 4 milyar borcu kapatamazsak bu her sene yüzde 50 ilaveyle 5 sene sonra 10 milyara gelir, altından kalkamayız. Ülker arazisinin yanından devletle anlaşarak yapacağımız inşaatlarla 70 milyon Euro Fenerbahçe'ye kalacak. Bu projeyi hayata geçireceğiz. 2 yıl içerisinde de oradan gelen parayı Bankalar Birliği'ni kapatacağız. Kolej ve 50 yataklı otel projesi vardı. Onlar da Fenerbahçe'ye kalacak. Kolejin olduğu araziyi değerlendireceğiz. Ekim ayında oraya 2 milyardan fazla fiyat biçmişlerdi. 70 milyon dolar da oradan gelir olur. Bu iki gelirle banka borçlarını kapatacağız. Bankalara borçsuz kalacağız” diye konuştu.

“150 MİLYON EURO’YA YAKIN SPORCULARA ÖDENECEK BORÇ GÖZÜKÜYOR”

Faaliyet raporları ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, “Faaliyet raporlarında 12 milyar TL borç gözükmekte 29 Şubat itibariyle. Ama mart, nisan ve mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kime bilmeyecek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz. Şu an da Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylenmiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. Alacağım yok diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. Borcu 317 milyon Euro’ya düşürdük diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon Euro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon Euro’ya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunları söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar” yorumlarında bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MOURINHO'YU İSTANBUL'A GETİRECEĞİM”

Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun gelmesi yönünde şartlarda anlaştığını ifade eden Yıldırım, “Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok. Ben ve Önder Bey, Mourinho ile 2 saat konuştuk. Gelmesi yönünde şartlarda anlaştık. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Mourinho 2 sene için geliyor ama 2 sene sonra uzatırız. Yönetim süresi 3 yıl olduğu için 3 yıl kalmasını isteyeceğiz. 3 yıllık antrenörümüz Mourinho'dur. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim” dedi.

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında da açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne dış, ne iç güç duramaz. Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle ve federasyonla kayıplar yaşamayacağız.