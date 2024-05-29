"Ekonomik olarak dayanacak gücüm kalmadı"

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, kulüp tesislerinde yaptığı basın toplantısında kulüple ilgili kesin kararlar aldığını belirtti. Artık yorulduğunu ve dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Bolat, "Çocukluk aşkımı buraya kadar getirebildim. Stadı olmayan, 14 ay başka şehirlerde maçlarını oynayan bir takım olarak play-off maçlarına kadar kalabilme gibi bir başarı grafiği çizdik. Hatayspor’a verilen desteğin 5'te 1'inin bize verilmesi halinde yükü taşıyabiliriz. Ama bugüne kadar bu beklentimiz olmadı. Tek başına bu işler yürümüyor. Ben yalnız kaldım. Üstelik ekonomi iyiye gitmiyor. Bunun üstesinden gelebilecek durumum kalmadı. Birçok yerde şehir takımlarına belediyeler destek olmakta. Ancak ne büyükşehirden ne ilçe belediyesinden gereken destek verilmiyor. Bugüne kadar bize sadece destek olan yalnız bırakmayan AK Parti Hatay Milletvekilimiz Abdulkadir Özel başta olmak üzere bugüne kadar bize destek olan sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben yine çocukluk aşkım turuncu-mavili takımıma ne zaman ihtiyacı olsa destek olmaya devam edeceğim” dedi.