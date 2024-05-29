BİK Analitik bağımsız denetime açılıyor

Basın İlan Kurulu 2024 yılının 10. toplantısında yeni kararlar aldı. Aldığı kararlar ise;

"Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, süreli yayınların isim ve alan adı değişikliğine ilişkin başvuruları, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Ardahan’da yayımlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Bursa’da yayımlanan bir gazetenin Kadro şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Denizli’de yayımlanan bir gazetenin sevk edilen ilanı okunaklı şekilde yayımlamaması sebebiyle 3 gün,

Erzincan’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,

Isparta’da yayımlanan 3 gazetenin Dağıtım ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Isparta’da yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Yönetim Yerinin Bildirilmemesi ile Dağıtım ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 9 gün,

Isparta’da yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Defter Tutma, Kadro, Dağıtım ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 12 gün,

İstanbul’da yayımlanan bir gazetenin Kurum aracılığı olmaksızın ilan yayımlaması sebebiyle 3 gün,

İstanbul ve Rize’de yayımlanan birer gazetenin Baskı Esasları şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

6Ankara’daki bir internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı ve Arşiv Bulundurma şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,

Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin Asgari Haber Sayısı şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Çanakkale’deki bir internet haber sitesinin Künye Sayfası Adres Değişikliğini Kuruma Bildirmemesi ve Asgari Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 1 gün,

Mardin ve Sakarya’daki birer internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı ve Asgari Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Rize’deki bir internet haber sitesinin Kadro Bildirim Zorunluluğu şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Amasya, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli’deki birer internet haber sitesi ile Konya’daki iki internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Süreyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Asgari ziyaretçi trafiğine ilişkin ihlaller

Asgari ziyaretçi trafik şartlarını yerine getiremeyen 75 internet haber sitesi hakkında alınan 120 Genel Müdürlük kararı da Yönetim Kurulu’nda görüşülerek ilgili internet haber sitelerine her Genel Müdürlük Kararı için 3’er gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Antalya’da yayımlanan bir gazetenin Teslim Yükümlülüğü şartını, Muş’ta yayımlanan bir gazetenin de Sayfa Düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedilirken, Antalya’daki gazeteye 3 gün, Muş’taki gazeteye ise 1 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Elazığ’da yayımlanan bir gazetenin Asgari Fiili Satış Adedi, Asgari İade Oranı, Asgari Fiili Satış, Baskı Esasları, Defter Tutma Şartı, Kadro ve Kadro Bildirim şartlarını ihlal etmesi üzerine hakkında alınan Genel Müdürlük kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Süreli yayınların isim ve alan adı değişikliği talepleri

Toplantıda süreli yayınların isim ve alan adı değişikliği talepleri de görüşüldü. Kastamonu’da bir gazetenin isim değişikliği, Manisa’daki bir internet haber sitesinin de alan adı değişikliği yapmasına izin verildi.

BİK Analitik, bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenecek

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Basın İlan Kurumu’nun görev alanında bulunan resmi ilan yayımıyla alakalı internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik yazılımının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenecek.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 25 basın mensubunun her birine 12.000 Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 300.000 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi" şeklinde.