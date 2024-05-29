Ankara’da çevreye yatırım

Ayşe Jülide ÖZDEM/ Zehra ÖNEN/ ANKARA

Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve DG Doğru Geri Kazanım Kurucu CEO'su Nagihan Çakır Yılmaz Çubuk'ta kurulan geri dönüşüm fabrikasının faaliyetlerini konuşmak ve aktarmak için basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Yılmaz projelerinde kadınların aktif olması gerektiği, ve kadınların daha çok bilinçlenmesinin daha faydalı olacağını, geri dönüşümün ve atık bilincinin kadınlardan aileye, çocuklarına aktarıldığı ve başarılı olabileceklerini söyledi.

ESKİYE DÖNELİM



Nagihan Yılmaz, "tüketim çağında, her şeyden çok fazla olduğu bir dönemde sıfır atığın mantığı na değindi. Sıfır atık için ihtiyaç fazlası tüketmemek ve kalan atığın bertaraf tesislerine ve atık tesisislerine gönderilmesini vurguladı.

Hızlı tüketim ile birlikte dolapta dahi kalan meyve, sebze, vs. çöpe atmaktayız, çünkü devamının geleceği düşüncesi ile bir aç gözlülüğümüz var. Giymek istemiyorsaniz birisiyle paylaşın pazarlarda satılmak üzere gönderin.

Sürekli tüketim üzerine kurulu bir düzen var ülkemizde değişmesi gerekiyor. Öncelikle tüketimi azaltmak, ihtiyacımız olanı almak ve onu kullanmak üzere bir sistem izlenmeli ve bunun için bilinç oluşturulmalı. Eski zamana her şeyin az ve değerli olduğu zamana dönülmesini, insanlar tarafından kıymet bilinirken israfın çok fazla yapılmadığını vurguladı.





Bitkisel atık yağ toplama sektöründe faaliyet gösteren DG Doğru Geri Kazanım, Ankara Çubuk’ta 100 Milyon TL yatırımla Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi kuruyor. DG Doğru Geri Kazanım Kurucu CEO’su Nagihan Çakır Yılmaz, “Ankara Çubuk’ta 100 Milyon TL değerinde bir yatırım yapıyoruz. Ülke ekonomimize katkı sağlayacak, doğru ürünü üretecek bir tesis yatırımı oldu. Saatte 10 ton atık işleyebilecek bir tesis. İlk etapta iki vardiya olarak çalıştırmayı ve günlük 160 ton atık işlemeyi planlıyoruz” dedi. Yılmaz, “Hammadde olarak atığı kullanıyoruz. Bu atıktan enerji değeri olan bir yakıt üretiyoruz. Bu atıklar arasında evsel atıklar da olabilir, endüstriyel atıklar da. Önceliğimiz geri dönüşüm hammaddesi olarak kullanılmayacak atıkları Çubuk ATY tesisimizde işlemek. Bunların arasında tehlikeli atıklar olarak adlandırılan atıklar, kontamine olmuş evsel atıklar geliyor. Bu atıkları belirli parametrelerle ayırarak, nemliyse nemini azaltarak, boyutu büyüksel boyutunu küçülterek yakıt haline getirdiğimiz bir tesis yatırımı yapıyoruz” diye konuştu.

Çubuk ATY tesisinin aynı zamanda toplama ve ayırma tesisi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Bize ATY’lik malzeme olarak gönderilen atıkların arasında eğer geri kazanılabilir atıklar varsa biz bu tesis içerisinde onları ayırıp geri kazanıma yönlendirmeyi planlıyoruz. Yani tek amacımız ATY üretmek değil ekonomiye tekrar kazandırılabilecek, tekrar hammadde olarak kullanılabilecek geri dönüştürülebilir atıkları ayırıp bunlardan farklı ürünler üretmek üzere geri kazanım tesislerine gönderilmesini ve orada yeni ürünler ürettirilmesini de kapsıyor”ifadelerini kullandı.

ATY kömüre alternatif bir yakıttır

ATY’nin enerji yoğun sektörlerde kullanıldığının altını çizen Yılmaz, “Dünyada ve ülkemizde ATY, genellikle çimento fabrikalarında kömür alternatifi olarak kullanılıyor. Üretilen ATY’nin ithal edilen kömüre alternatif olması sebebiyle ekonomik açıdan çok büyük bir değeri var. Atıklardan üretilen bir yakıt. Bunun da ekonomiye katkısı var. Çünkü hammadde olarak atığı kullanıyoruz. Bu nedenle hem çevreye hem de doğaya ve ülke ekonomimize katkısı açısından ATY üretimi önemlidir” dedi.

“Sürdürülebilir enerji üretimi sağlıyoruz”

ATY üretiminin düzenli depolama alanlarının daha az kullanılmasına sebep olduğunu ve dolayısıyla bu alanda çevresel problemlerin ortaya çıkmamasını sağladığını ifade eden Yılmaz, “ATY üretimi ile aslında sürdürülebilir bir enerji üretimi oluşturuyoruz. Çünkü, nesli tükenen bir hammaddeyi, kömürü, enerji kaynağını daha az kullanarak onun kullanım ömrünü uzatıyoruz. Yine ATY’de enerji kaynağı açısından bir süreklilik ve sürdürülebilirlik var. Böylelikle çimento fabrikaları gibi elektrik üretim santralleri gibi enerjinin yoğun olarak kullanıldığı, kömürün hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde ATY’nin kullanılmasıyla

aslında sürdürülebilir bir enerji kaynağı ortaya çıkartmış oluyoruz” dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: Atıklardan üretilen yakıtları konuşuyoruz; bunların arasında bitkisel atık yağlardan üretilen biyodizel var, organik atıklardan üretilen biyogaz var. ATY de atıklardan üretilen bir enerji kaynağı. Ülkemizin enerjinin dışa bağımlılığını azaltacak bir enerji kaynağı. Çünkü ülkemizde çıkan kömürün, kalorifik değeri 2 bin kalori civarında. Açıkçası büyük sanayi tesislerinde, çimento fabrikaları gibi ya da enerji üreten termik santrallerde çok da kullanılabilecek bir kömür türü değil bizim ülkemizden çıkan

kömür. Bu santrallerde maalesef ithal ettiğimiz kömürü kullanıyoruz.”

“Entegre Atık Yönetim Şirketi haline geleceğiz”

Bu yılın sonunda biyodizel tesisi kurmayı planladıklarını da anlatan DG Doğru Geri Kazanımı entegre atık yönetim şirketi haline getirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, “Yatırımcılarla görüşüyoruz. Hedefimiz bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi yapmak. Bitkisel atık yağ toplamak için Türkiye geneline yayılmış ağımızı biyodizel üretimine entegre ederek müşterilerimize hem atık yağları hem de diğer atıkları konusunda hizmet vereceğiz.

Şu anda yılda yaklaşık 18 bin ton bitkisel atık yağ toplama hacmimiz var. ATY tesisimizin kurulumu ve biyodizel atık tesisi yatırımımızın tamamlanmasıyla 2025 yılında bitkisel atık yağ toplama hacmimizi yıllık 26 bin tona çıkarmak istiyoruz. ATY tarafında 50 bin ton atık işleme hedefimiz var. Bu 26 bin tona paralel olarak bitkisel atık yağ tarafında istihdamı 250’ye çıkarmayı ve ATY sürecinde de yaklaşık 25 kişiyi istihdam etmeyi amaçlıyoruz. Biyodizel tesisinin kurulmasıyla da 45 kişilik bir personel ihtiyacı ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü”nü aldı

Aynı zamanda Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Nagihan Yılmaz, bitkisel atık yağı toplama sektöründeki çalışmaları dolayısıyla “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü”ne layık görüldü. Kendisini “önce çevreci sonra girişimci” olarak tanımlayan Nagihan Yılmaz, Ankara Üniversitesi’nden kimya mühendisi olarak mezun olduktan sonra bitkisel atık yağın toplanması, biyodizel üretimi ve analiz gibi sektörle ilgili sürecin tüm aşamalarında bulundu. TÜBİTAK, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan çeşitli projelerde ve iletişim süreçlerinde yer alan Yılmaz, 2020 yılında, DG Doğru Geri Kazanım şirketini kurdu.

Nagihan Yılmaz’ın bu müthiş başarı hikâyesi 2024 yılında bir ödülle taçlandı. Yılmaz, Garanti BBVA, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü”nü aldı.

“Bu yıl dönüşüm yılı olacak”

Geri dönüşümün Türkiye’de doğru yapılmasında sesini duyurmak için Dönüştüren Kadınlar Derneği’ni kurduklarını anlatan Nagihan Yılmaz, “Hayatın her alanındaki dönüşümü gündemimize alıyoruz. Gıdanın dönüşümü, çöpün dönüşümü, insanın dönüşümü… Dönüşüm kadınlarla mutfakta başlıyor diye düşündük. Mutfakta kadın var, ambalajın ayrı toplanmasını, gıda israfının önüne geçilmesini kadın yapabilir, mutfağı kadın dönüştürebilir fikrinden hareketle 2023 yılının sonunda Dönüştüren Kadınlar Derneği’ni kurduk. Kadının dönüştürme gücüne odaklanıyoruz. Farklı sektörlerden gelip hayatlarını ve işlerini dönüştüren kadınlar olarak bu derneği kurduk. Şu anda 30 üyemiz var. Kısa süre içinde derneğimizin ilk genel kurulunu yaparak kurullarımızı belirleyeceğiz. ‘Dönüştüren Mutfak’ ve ‘Dönüştüren Sahne’ gibi etkinliklerimiz var. Dönüştüren Mutfak’ta, ‘Artan gıdayı çöpe atmak yerine başka bir şeye dönüştürmek nasıl yapılabilir?’ sorusunu konuşuyoruz. ‘Dönüştüren Sahne’, üniversite öğrencileriyle bir araya geldiğimiz bir platform. ‘Dönüştüren Sahne’ ile 8 üniversiteye gitmek istiyoruz. Bu yıl dönüşüm yılı olacak. Dönüştüren Kadınlar ile İstanbul, İzmir ve Muğla’ya, ayrıca Doğu’ya gitmek istiyoruz.”