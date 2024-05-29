AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, kendisine ait iş yerinde otururken, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, kalbinden bıçaklanan Usta ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Usta, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Usta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SALDIRI KAMERADA
Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüpheli M. Y.'nin lavabodan çıkıp, kasada oturan Usta'ya bıçakla saldırdığı görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.