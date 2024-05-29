- Gündem

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta (26), bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı mask
AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
Haber albümü için resme tıklayın

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, kendisine ait iş yerinde otururken, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, kalbinden bıçaklanan Usta ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Usta, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Usta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüpheli M. Y.'nin lavabodan çıkıp, kasada oturan Usta'ya bıçakla saldırdığı görüldü.

# Gümüşhane, Kürtün, AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, ilk, Sağlık, sevk, Polis, Güvenlik, bulunan

29 May 2024 - 16:05 DHA Gümüşhane- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL