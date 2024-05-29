29 May 2024 - 15:12- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i 9 Haziran’dan sonra iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i ziyaret edecek mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer ayın 9’undan sonra CHP Genel Başkanı Özel’i ziyaret edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını  yanıtladı. Gazetecilerin “CHP’yi ne zaman ziyaret edeceksiniz?  sorusuna, Cunhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki hafta AKP Kızılcahamam’da kampa girecek. Tahminen 9 Haziran’dan sonra aide-i ziyaret gerçekleşebilir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu. Erdoğan,“Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi.

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29 May 2024 - 15:12 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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