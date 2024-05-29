Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer ayın 9’undan sonra CHP Genel Başkanı Özel’i ziyaret edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin “CHP’yi ne zaman ziyaret edeceksiniz? sorusuna, Cunhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki hafta AKP Kızılcahamam’da kampa girecek. Tahminen 9 Haziran’dan sonra aide-i ziyaret gerçekleşebilir” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu. Erdoğan,“Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.