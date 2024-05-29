Belediye otobüsünde darbedildi

Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile baba ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. İsmet Turan tutuklandı, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı. Mersin 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba Turan'a, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip tahliye edildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Polat ise 21 Mayıs'ta hayatını kaybetti. A.O.T., Mersin 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu sanık A.O.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatlar salonda hazır bulundu. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada sanık A.O.T.’nin hakkındaki yaralama ve hakaret iddialarını reddettiği öğrenildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE PROTESTO

Polat'ın ailesi ve yakınları da adliye önünde bir araya gelip, olayı protesto etti. Duruşmanın ardından açıklama yapan Polat ailesinin avukatı Oğuzhan Metin, "Bu olayla Ramazan Polat'ın ölmesi arasında illiyet bağı olduğunu kanaatindeyiz. Buna ilişkin suç vasfının değişmesi, görevli mahkemenin haliyle ağır cezaya geçmesi gerektiği bilincindeyiz. Bununla ilgili bir itirazda bulunduk. Savcılığa tekrar şikayette bulunacağımızı söyledik. Şu aşamada hakkımızı arama çabasındayız” dedi.

Polat çiftinin kızları Bedriye Polat ise, “Babam olaydan sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Maalesef şu an babam yok. Babam şu an toprakta, ben ona sarılamıyorum. Hakkı yerde kaldı. Adalet istiyoruz” ifadesini kullandı.