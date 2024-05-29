Pendik'te orman yangını

Pendik Kurnaköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden Orman İşletme Genel Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiyeleri bölgeye ulaştı ve ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan 1 dönümlük orman örtüsü ekipler tarafından söndürüldü.