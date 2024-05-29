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Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı

Şırnak Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. R

Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı mask
Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı
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Şırnak Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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29 May 2024 - 14:17 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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