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İstanbul- Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

EsenyurtT'ta inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 konteynere daha sıçradı, bir işçi konteynerden son anda çıkararak kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul- Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
İstanbul- Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
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İstanbul, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 123. Sokak'ta yer alan bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 konteynere daha sıçradı. İçeride bulunan işçilerden biri son anda dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, çıkış nedenini öğrenmek için de çalışma başlattı. Toplam 4 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İnşaat çalışanları itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan konteynerlerin yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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29 May 2024 - 13:47 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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