İstanbul- Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

İstanbul, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 123. Sokak'ta yer alan bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 konteynere daha sıçradı. İçeride bulunan işçilerden biri son anda dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, çıkış nedenini öğrenmek için de çalışma başlattı. Toplam 4 konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İnşaat çalışanları itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan konteynerlerin yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.