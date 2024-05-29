"Eylül’de 40’lı rakamları görebiliriz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından düzenlenen Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı programına katıldı. Organizasyonu, ekonomi dünyasından çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı da takip etti. Bakan Şimşek programda gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, uygulanan mevcut ekonomi programına, enflasyon rakamlarına, Merkez Bankası rezerv durumu ve uygulamalarına değindi, enflasyonda düşüşe yönelik mesajlar verdi.

"BAŞLANGIÇTA BAZ ETKİSİ NEDENİYLE HIZLI BİR ŞEKİLDE ENFLASYON İNECEK"

Şimşek, "Biz ilk yılımızı Haziran 2023 ile bu önümüzdeki ayın ortasına kadarki dönemi biz bir geçiş dönemi olarak tanımladık. Yani yeniden kapasite, kredibilite inşası için, para politikasınının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi olarak öngördük ve bunu ilk günden kamuoyuyla paylaştık. Yani biz ilk günden itibaren dedik ki; "Birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir" dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibariyle sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Benim kastettiğim bu. Dolayısıyla şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Evet başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylül'de inanıyorum ki Merkez Bankamızın sunduğu perspektife göre kırklı rakamları görebiliriz, yüksek ihtimal. Ama süreç dediğim gibi uzun, sabır gerektiren, kararlılık gerektiren bir süreçtir." dedi.

"MERKEZ BANKAMIZ İHTİYAÇ DUYARSA BORÇLANACAĞIZ"

Şimşek, "Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği esas itibariyle fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır ve dolayısıyla biz şu anda tabii miktarsal sıkılaşmaya gidildi. İlave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de bir adım atmıştık, önemli adımlar. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük seviyede tutmak. Böylece mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.