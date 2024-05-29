Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında sokak hayvanları kanunu hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski giderek yükseliyor. Bir konuda dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biz doğum yapan köpek için ordusunun yolunu değiştiren bir peygamberin ümmetiyiz. Kimse bize merhamet dersi vermesin. Hayvanları mal statüsünden çıkararak can statüsüne alan biziz.

Bu sorunu köklü çözüme kavuşturmamız şarttır. Tarım Bakanlığı, sahipsiz köpek sorununu inceliyor. Toplumun büyük bir kesimi bu sorunun çözülmesini istiyor. Bu talebe hatta bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Mevzuatta yapılacak değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Hemen bakımevleri kurulacak sahipsiz hayvanlar buralarda tutulacak.

İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz."