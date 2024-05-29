Şanlıurfa' da otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Arıkök Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Fuat Kocaoğlu yönetimindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kocaoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.