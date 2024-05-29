Şanlıurfa' da otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Arıkök Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Fuat Kocaoğlu yönetimindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kocaoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.