- Asayiş

Biçerdöverin altında kaldı

Mardin'de biçerdöverin altına kalan 3 ayağı kopan köpek, kurtarılamadı. Olay, dün Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi'nde meydana geldi.

Biçerdöverin altında kaldı mask
Biçerdöverin altında kaldı
Biçerdöverin altında kaldı
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Olay, dün Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmedi. Köpek, bu sırada çalıştırılan biçerdöverin altında kaldı. Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbarla bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

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29 May 2024 - 13:08 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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