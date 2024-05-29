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Olay, dün Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmedi. Köpek, bu sırada çalıştırılan biçerdöverin altında kaldı. Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü. İhbarla bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi'ne götürüldü ancak kurtarılamadı.