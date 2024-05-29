Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Parti binasında buluna kedi Şero'nun iyileştiğini duyurarak; "Sizlere bir müjdemiz var: Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." dedi