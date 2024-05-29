Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Parti binasında buluna kedi Şero'nun iyileştiğini duyurarak; "Sizlere bir müjdemiz var: Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır." dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.