- Asayiş

Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı

Edirne’de şüphelendikleri kargo kolilerine arama yapan jandarma ekipleri tarafından, piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı mask

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.H.’nin özel bir kargo şirketine gönderilmek üzere verdiği kolilerde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı 5 elektrikli süpürge ve 19 elektronik saç düzleştirici ele geçirildi. N.H. hakkında adli işlem yapıldı.

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29 May 2024 - 12:40 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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