İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.H.’nin özel bir kargo şirketine gönderilmek üzere verdiği kolilerde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı 5 elektrikli süpürge ve 19 elektronik saç düzleştirici ele geçirildi. N.H. hakkında adli işlem yapıldı.
- Asayiş
Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı
Edirne’de şüphelendikleri kargo kolilerine arama yapan jandarma ekipleri tarafından, piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.