Kargo kolilerinden 250 bin liralık kaçak elektronik eşya çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.H.’nin özel bir kargo şirketine gönderilmek üzere verdiği kolilerde arama yaptı. Aramada, piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı 5 elektrikli süpürge ve 19 elektronik saç düzleştirici ele geçirildi. N.H. hakkında adli işlem yapıldı.