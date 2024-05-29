Aydın BB, Nina Stojiljkovic'İ transfer etti

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransa Milli Takımı oyuncularından pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Çukurova Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu, "Herkese merhaba. Ben Nina Stojiljkovic. Önümüzdeki sezon Aydın'da olacağım. Hepinizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz. Aydın'da oynayacağım için de çok mutluyum" dedi. Mavi-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Perulu Angela Leyva Tagle ve Kanadalı smaçör Hilary Howe ile kontrat imzalamıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.