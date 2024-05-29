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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu mask
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyünde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 11, Doyran köyünde durdurdukları araçta ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilip, yediemin otoparkına çekildi. Toplam 27 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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29 May 2024 - 12:18 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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