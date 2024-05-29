İstanbul'da 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma ve tefecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde şüphelilerin bazı kişilere faiz karşılığında borç para verdikleri kişilerden aldıkları paraları yakınlarına ait hesaplara atan, mağdur kişilere ait tapu ve araçlara el koyan ‘Yaşarlar’ suç örgütü izine rastladı. Bunun üzerine Yaşarlar grubuna yönelik incelemelerini derinleştiren polis, faiz karşılığında aldıkları paraları geri ödemekte zorlanan mağdurlara şüphelilerin farklı zamanlarda irtibat kurarak yüksek faizle tekrar borç para verdiklerini ortaya çıkardı. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken adreslerdeki aramalarda çelik yelek, kalem görünümlü silah, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 20 bin lira, senet karnesi ile 2 milyon 52 bin lira değerinde 16 senet ele geçirildi.