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Bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

Mardin'de bahçede çıkıp, ormana sıçrayan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bahçede çıkan yangın ormana sıçradı mask
Bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
Bahçede çıkan yangın ormana sıçradı
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Mardin Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki bir bahçede, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 3 hektar alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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29 May 2024 - 11:56 DHA Mardin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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