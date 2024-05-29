Bahçede çıkan yangın ormana sıçradı

Mardin Nusaybin ilçesi kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki bir bahçede, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 3 hektar alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.