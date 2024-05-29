Mamak’ta spor tesisleri elden geçiriliyor

Spor Kenti Mamak için yatırımlarına devam eden belediye, var olan tesislerin bakım ve tadilatlarını gerçekleştirerek yaz sezonuna hazırlıyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi ilçede bulunan 9 halı sahada tamir, bakım, yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Halı sahalarda çalışmalar tam gaz

Yoğun kullanılan spor tesislerinin başını çeken halı sahalarda yenileme ve modernizasyon çalışması sürüyor. Karaağaç, Lalahan, Kayaş, Türközü, Kartaltepe, Akşemsettin, Mutlu-Ege, Misket ve Başak mahallelerindeki halı sahaların zemin altı ve zemin üstü suni çim halıları yenileniyor. Daha fazla Mamaklının spor yapabilmesi için mevcut spor tesislerinin yanı sıra parklarda bulunan spor aletleri de onarılarak sporseverlerin hizmetine sunuluyor. Yenileme çalışmalarının ardından halı sahalar hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Özel kulüpler ve vatandaşların bireysel taleplerine göre sabah 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek halı sahalar, günlük bireysel başvuru usulü ve abonelik yöntemiyle hizmet verecek.

Spor tesislerinde geleceğin şampiyonları yetişiyor

Spor tesisleriyle gençleri spora teşvik eden Mamak Belediyesi, her yaş grubundan sporseverlere hizmet veriyor. Son teknoloji alet ve ekipmanlar ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülke sporuna profesyonel sporcular yetiştiren belediye, spor tesisleriyle de göz dolduruyor. Mamak’ta Altıağaç-Karaağaç, Ekin ve Mamak Yüzme Havuzu olmak üzere 3 havuz yaz-kış hizmet verirken, Altınevler, Başak Gençlik ve Spor Merkezi ile Zirvekent Gençlik Merkezi olmak üzere, üç gençlik merkezi ile geleceğe yatırım yapılıyor. Mamak Şehir Stadı ve Lalahan Atatürk Stadı olmak üzere, süper lig, 1.Lig maçları ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan iki futbol stadyumu ile geleceğin yıldız futbolcuları Mamak’ta yetişiyor. Özellikle gençlerin heyecan dolu anlar yaşadığı, adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Macera Parkı başta olmak üzere, Mutlu-Ege Millet Bahçesi içindeki tenis kortunda da gençler hem eğleniyor hem de harika zaman geçiriyor. Mamak Belediyesi’nin sportif tesisleri bununla da sınırlı değil. Durali Alıç, Kartaltepe, Şafaktepe, Mutlu-Ege, Altınevler ve Lalahan portatif havuzlarıyla da yaz aylarında çocuklar yüzmeyi öğreniyor.