- Gündem

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda, 214 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
Video için play'e tıklayın

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park ekibi uyuşturucuyla mücadele çalışması başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticdareti yaptıkları belirlenen, eşgal ve araç bilgileri tespit edilen 2 şüpheliyi Firuzköy Mahallesi’nde yakın takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin Ali Gülmez Caddesi'nde park halinde olduğunu belirledi. Şüpheliler Ö.B. ve D.K.'ye polis ekipleri tarafından üst araması yapıldı. Aramada bir şüphelinin üzerinde 81, diğerinin üzerinde ise, 133 gram uyuşturucu madde bulundu. Araç otoparka çekilirken şüphelilerin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir otelde kaldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin otel odasında yaptığı aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 51 dolu kartuş, 265 dolu fişek, 2 şarjör, balistik kask ve yüz maskesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 4 litre 260 gram sıvı madde, 450 gram narkotik madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para bulundu. 2 şüpheli hakkında 'Narkotik madde ticareti yapmak' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.

# istanbul, Avcılar, Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonu, Devriye Ekipler Amirliği Mobil Park, bir, ISE, Polis, bulundu, Araç, aldı, TABANCA, Uyuşturucu

29 May 2024 - 11:22 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL