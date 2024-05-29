Taş Kağıt Makas'tan yeni tanıtım

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünün özeti ise şu şekilde: “Yeniden yargılama sürecinde Neşet’in bir anda ortaya çıkması, Umut’un tüm planlarını alt üst eder. Umut, cinayet gecesini adım adım çözmeye devam ederken; babası Rıza çok önemli bir detay daha hatırlar. Harun Yakar, Kadri Palaz’ın gerçek kimliğini ortaya çıkarır. Aralarındaki büyük yüzleşmeden sonra artık yollarını ayırmaya karar verir. Elindeki tüm belgelerle Alev’e giden Harun, Kadri’nin ve Emirkıranlar’ın tüm suçlarını ortaya dökecektir. Umut, Harun ve Alev bir araya gelip, Emirkıranlar’ı yerle bir edecek büyük bir operasyonun hazırlığındadır. Bu hazırlığın farkına varan Fecir ve Rüya ayaklanır. Ailelerini korumak için birlik olmaktan başka şansları yoktur. Umut, Alev ve Harun’un da yardımıyla; bu savaştan galip çıkabilecek midir?”

Her bölüm sürpriz gelişmelerin yaşandığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin’in üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi oyuncular yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.