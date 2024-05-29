Karatepe: "En düşük Emekli maaşı, asgari ücretle aynı olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, katıldığı TV programında, sürekli artan hayat pahalılığında geçinemeyen emeklilerin sorunları üzerine değindi. Karatepe, CHP'nin iktidara gelmesiyle, en düşük emekli maaşının, asgari ücretle aynı seviyeye getireceklerini ifade ettikten sonra sözlerini söyle sürdürdü:[: İktidara geldiğimizde, 100 gün içinde yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Biz iktidara geldiğimizde asgari ücret ne olacaksa, emekli maaşı da o kadar olacak. Dikkat ederseniz ki bir rakam vermiyoruz. Asgari ücret her değiştiğinde, en düşük emekli maaşı da onunla birlikte değişecek." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın emekli sizce ne istiyor sorusuna şöyle cevap veren Karatepe, "Emekli ben bu devletle sözleşme yaptım. Belli bir yıl çalışacağım, bunun karşılığında sana prim ödeyeceğim. Bunun sonucunda da siz bana şunu vadedeceksiniz. Emekli, rahatça yaşayabileceği maaş ve huzur istiyor. Fakat Akp iktidarı döneminde, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununda o kadar çok değişiklik yapıldı ki. Siz sisteme girdiğinizde ya da devlet Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşmesi yaptığı haklarınız büyük kısmı ortadan kayboldu." dedi.

"Emekli sesini duyurmak istiyor"

Karatepe, Türkiye'de geniş kesimlerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu biliyoruz. Çiftçi esnaf kredi ödemekte bile zorlanıyor. Çalışanlar, asgari ücret kazananlar maliyetini karşılamakta zorlanıyor. Fakat bunların arasında en zor durumda olan emekliler, olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'de 16 Milyon üzerinde emeklinin, ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor. Bunların başka bir yerden gelir elde etme şansı yok. Çünkü ilerlemiş yaşları sebebiyle, fırsatlarda onlara sunulan fırsatlar fazla değil, Dolayısıyla haklarını aramak ve insanca yaşayabilmek için istedikleri gelire ulaşabilmek için, Türkiyenin her tarafından emeklilerimiz geldi. Bu mitingde sadece emekli vardı. Bizim parti gençlik, kadın kollarının yaptığı bir şey değildi. Türkiye'nin her tarafından emekliler seslerini duyurmak için geldi.