- Asayiş

8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı

Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı
8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı
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Olay dün saat 13.30 sıralarında, Sultanbeyli Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bakkala gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki İETT otobüsünün peş peşe caddede ilerlediği görülüyor. Arkadaki otobüs, karşıya geçmek üzere yola çıkan çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürükleniyor. Kazayı gören çevredekilerin çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.

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29 May 2024 - 11:00 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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