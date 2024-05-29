- Asayiş

Bombardıman sonucu orman yangını

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Harkiv bölgesinde Rusya’nın bombardımanları sonucu orman yangını çıktığını duyurdu.

Bombardıman sonucu orman yangını mask
Bombardıman sonucu orman yangını
Bombardıman sonucu orman yangını
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv bölgesi ateş altında, ormanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Dün, Çuhuiv bölgesinin Vovçansk bölgesindeki cephe hattında yoğun bombardımanı sonucunda 15 hektarlık alanda büyük çaplı bir yangın çıktı. Alevler sivil yerleşim yerlerine sıçradı, onlarca konut ve ticari binayı tahrip etti. İtfaiye ekipleri yangının başka bir yerleşim bölgesine sıçramasını engelledi” denildi.

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29 May 2024 - 10:52 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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