Emine Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü' mesajı

Büyütmek için resme tıklayın

Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.