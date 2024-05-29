MELEK MIZRAK SUBAŞI’NA BÜYÜK İLGİ

Abbas SATIR

Şıklığı, zerafeti ve güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Bilecik’in Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na CHP Grup Toplantısında partililer büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in haftalık grup toplantısına katılmak üzere CHP Grup Toplantı Salonu’na girmesiyle birlikte televizyon kanalları ve foto muhabirlerinin dikkatini çekti. Grup toplantısının ardından partililer Melek Mızrak Subaşı ile çokça fotoğraf çektirdi.



BİLECİK’İN İLK KADIN BAŞKANI



Bilecik’in ilk kadın belediye başkanı olan Melek Mızrak Subaşı’nın biyografisi de merak ediliyor. 1988 yılında Bulgaristan’da doğam Melek Mızrak Subaşı, Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinden mezun.

Melek Mızrak Şubaşı’nın Belediye Başkan vekilliğinden, Bilecik Belediye Başkanlığına seçilmesine kadar ilginç gelişmeler yaşanmış. 2019 Yerel seçimlerinde CHP’den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'in rüşvet aldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Başkan vekili olarak Muharrem Tüfekçioğlu seçildi. Bunun ardından Tüfekçioğlu'nun 'orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçu' gözetilerek 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla başkan vekilliği düşürüldü ve Başkan vekilliği seçimi yenilendi.

Seçim esnasında CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile AKP'li Çetin Kaya yarıştı. İlk seçimde 24 oydan 14'ünü alarak oy çoğunluğuna ulaşmasına rağmen aranan üçte ikilik oy oranına sahip olmadığı için seçimler yenilendi. İkinci seçimde de aynı durum meydana geldi. Subaşı, sadece salt çoğunluğun gerekli olduğu üçüncü turda seçimi 14 oy ile kazanarak 8 Nisan 2022'de başkan vekili olarak Bilecik’i yönetmeye başladı.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2024 yılında CHP'den Belediye Başkan adayı oldu. Yerel seçimlerinde Subaşı ildeki tüm oyların %48,88'ine tekabül eden 17 bini aşkın oy alarak Bilecik’in ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR ?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediye Spor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarı ile yürüttü ve birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza attı.

2022 Yılı Nisan ayında Bilecik Belediye Başkanvekilliğine seçilerek 2024 yılı ocak ayına kadar Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Bilecik Belediye Başkan Vekilliğini görevi esnasında birçok alt yapı, sosyal sorumluluk, teknik ve vizyon projeyi Bilecik’e kazandırdı. Yurtdışıdaki kentler başta olmak üzere Büyük Şehir ve Şehirlerle kurduğu ikili ilişkiler ile Bilecik’e birçok kardeş şehir kazandırdı.



2 Yabancı dil bilen Yüksek Mimar Melek Mızrak Subaşı, evli ve 1 çocuk annesidir.