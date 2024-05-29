PRCS dün yaptığı açıklamada, “ PRCS Kudüs Hastanesi çalışanı Issam Rouhi Mohammed Aqel öldürüldü. Bu olay, dün gece merkezi valilikteki Al-Bureij mülteci kampındaki evinin hedef alınmasından dolayı oldu. Böylece PRCS personeli arasındaki toplam şehit sayısı 30'a ulaştı; bunlardan 17'si insani görevini yerine getirirken öldürüldü” dedi.
- Dünya
İsrail saldırıları sonucunda Filistin Kızılayında çalışan öldü
Filistin Kızılayı (PRCS) İsrail'in bir kampa saldırısı sonucunda bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.