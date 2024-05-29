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İsrail saldırıları sonucunda Filistin Kızılayında çalışan öldü

Filistin Kızılayı (PRCS) İsrail'in bir kampa saldırısı sonucunda bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail saldırıları sonucunda Filistin Kızılayında çalışan öldü mask

PRCS dün yaptığı açıklamada, “ PRCS Kudüs Hastanesi çalışanı Issam Rouhi Mohammed Aqel öldürüldü. Bu olay, dün gece merkezi valilikteki Al-Bureij mülteci kampındaki evinin hedef alınmasından dolayı oldu. Böylece PRCS personeli arasındaki toplam şehit sayısı 30'a ulaştı; bunlardan 17'si insani görevini yerine getirirken öldürüldü” dedi.

# Filistin, israil, Kızılay

29 May 2024 - 10:01 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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