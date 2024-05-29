İsrail saldırıları sonucunda Filistin Kızılayında çalışan öldü

PRCS dün yaptığı açıklamada, “ PRCS Kudüs Hastanesi çalışanı Issam Rouhi Mohammed Aqel öldürüldü. Bu olay, dün gece merkezi valilikteki Al-Bureij mülteci kampındaki evinin hedef alınmasından dolayı oldu. Böylece PRCS personeli arasındaki toplam şehit sayısı 30'a ulaştı; bunlardan 17'si insani görevini yerine getirirken öldürüldü” dedi.