Sokakta yürüyen kadının cep telefonunu çaldı

Olay, 21 Mayıs saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra eve dönen Selda A., sokakta yürüdüğü sırada arkasından yüzünü şapkayla gizleyen kişi yaklaştı. Şüpheli, Selda A.’nın elindeki cep telefonunu çalıp, koşarak kaçtı. Bağırarak yardım isteyen Selda A. şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, şüphelinin İsa A. olduğunu tespit etti. Mekan Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlenen şüpheli, yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen İsa A., ifadesinde, “Kadını yürürken görünce, telefonu çalmaya karar verdim. Arkasından yaklaşıp, elinden alıp, kaçtım. Telefonu da bir iş yerine sattım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sattığı iş yerinden alınıp, Selda A.’ya teslim edildi.