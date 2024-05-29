İstanbul'un Fethi kutlu olsun

Mamak belediye başkanı Veli Gündüz Şahin, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin'in mesajı şu şekilde; "İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu günde, Fatih Sultan Mehmet Han ve onun kahraman askerlerini minnetle anıyoruz. Atatürk'ün " Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaracaktır" sözleri, bizlere İstanbul'un Fethi'nden aldığımız ilhamla daima ileriye bakmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Büyük zaferlerin ve kahramanlıkların unutulmadığı, geleceğe güvenle baktığımız nice kutlu günlere erişmek dileğiyle, bu anlamlı gün tüm milletimize kutlu olsun."