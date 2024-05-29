Malatya'da otomobil direğe çarptı

Malatya Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç'ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.