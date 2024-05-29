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Malatya'da otomobil direğe çarptı

Malatya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Berke Kılıç (22), hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobil direğe çarptı mask
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Malatya Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç'ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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29 May 2024 - 08:52 DHA Malatya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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