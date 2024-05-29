Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan sergi salonunda 30 Ağustos Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmenleri öncülüğünde okul öğrencileri tarafından “Renklerin ve Duyguların Dansı” temalı bir resim sergisi hazırlandı.
Atıklardan Sanata
Atık maddelerden oluşan 3 boyutlu resim sergisinde; inşaat filesi, ahşap, eskimiş masa örtüleri, yıpranmış kıyafetler, eski çiçekler gibi atıl malzemeler kullanıldı.
Öğrencilerin yaratıcılığı ve geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık yaratan
resim sergisi iki gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.