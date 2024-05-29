Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan sergi salonunda 30 Ağustos Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmenleri öncülüğünde okul öğrencileri tarafından “Renklerin ve Duyguların Dansı” temalı bir resim sergisi hazırlandı.

Atıklardan Sanata

Atık maddelerden oluşan 3 boyutlu resim sergisinde; inşaat filesi, ahşap, eskimiş masa örtüleri, yıpranmış kıyafetler, eski çiçekler gibi atıl malzemeler kullanıldı.

Öğrencilerin yaratıcılığı ve geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık yaratan

resim sergisi iki gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.