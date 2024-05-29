Bulls Yatırım, Ankara ofisini açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çukurambar YDA Center'da yer alan modern ve teknolojik donanımlı ofis, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi.

Yeni ofisin açılışı, yatırımcılar ve finans dünyası tarafından ilgiyle karşılandı.

Açılışa katılan misafirler, Bulls Yatırım'ın sağladığı hizmetler ve yeni ofis hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Açıklamada açılış törenindeki görüşlerine yer verilen Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yeni şubeyi YDA Center'da açarak yatırımcılarına daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Akkaya, "Yeni ofisimizle, yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Şubeleşme stratejimiz, Türkiye genelindeki tüm yatırımcılara ulaşmamızı ve onlara birebir danışmanlık hizmeti sunmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bulls Yatırım olarak, her bölgede yatırımcılara en iyi hizmeti sunmak için şubeler açmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Akkaya, yatırımcıların ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bireysel müşteri danışmanlığına önem verdiklerini kaydetti.

Akkaya, teknolojik altyapıları ve deneyimli kadrolarıyla, yatırımcıların finansal başarılarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini bildirerek, "Bundan sonraki hedefimiz, bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında şubeler açarak, her yatırımcımıza en kaliteli hizmeti sunmaktır. Yeni ofisimizin açılmasıyla, yatırımcılarımıza daha yakın olacağız." değerlendirmesinde bulundu.