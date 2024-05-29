- Asayiş

Anne ve babasını öldürdü, intihara kalkıştı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, anne ve babasıyla tartışan Kamil Yılmaz(25) cinnet getirerek, tabancayla önce anne ve babasını vurdu ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda, anne ve baba yaşamını yitirirken, Kamil Yılmaz ise ağır yaralandı. Olayın yaşandığı sırada evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y.(13), ekipleri arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Anne ve babasını öldürdü, intihara kalkıştı mask
Anne ve babasını öldürdü, intihara kalkıştı
Anne ve babasını öldürdü, intihara kalkıştı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz(25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz(48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi. Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi. Ambulansa alınan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin kız çocuğu A.D.Y.'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

# anne, babasını öldürdü, intihara, kalkıştı, bir, ile, bulunan, sevk, Polis, etti, meydana, Sağlık

29 May 2024 - 05:02 DHA İzmir/ Torbali- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL