29 May 2024 - 04:31- Gündem G:

Türkiye ve Afganistan arasındaki vize anlaşması durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu.

Türkiye ve Afganistan arasındaki vize anlaşması durduruldu mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

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29 May 2024 - 04:31 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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