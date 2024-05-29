29 May 2024 - 04:31- Gündem

Türkiye ve Afganistan arasındaki vize anlaşması durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu.