Bursa'da fabrikada yangın

Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 412. Sokak’ta otomobil yedek parça üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın boyahane bölümünde başlayan yangın, kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede bulunan fabrikaları tahliye ederek önlem aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Fabrikada büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.