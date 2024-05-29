“Dışarıda Bırak” reklam filmine bir ödül de Effie Awards’tan!

Türkiye'nin en büyük yalıtım üreticisi İzocam, “Dışarıda Bırak” reklam filmi ile ödülleri evine taşımayı sürdürüyor. Lider firma, “sokağın gürültüsünü de sıcağı da soğuğu da dışarıda bırak” mesajını verdiği reklam filmi ile dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği Effie Awards’ta “Gümüş Effie” ödülüne layık görüldü. Firmanın büyük beğeni toplayan reklam filmi daha önce de “Kristal Elma” ödülüne hak kazanmıştı.

Dünya çapında 55 ülkede, EACA’e (European Association of Communciation Agencies) üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği Effie Awards’ın Türkiye ayağı 23 Mayıs 2024 tarihinde Divan Kuruçeşme’de gerçekleşti. En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği törende İzocam, “Dışarıda Bırak” reklam filmi ile Emlak / İnşaat / Yapı Malzemeleri kategorisinde “Gümüş Effie” ödülüne layık görüldü. Ödülü İzocam adına Pazarlama Müdürü Zahide Türkan Subaşı ve Pazarlama İletişimi ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Gül Güvener birlikte aldı.

Effie Awards Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından, American Marketing Association (A.M.A.) ve Effie Worldwide Inc.’ten alınan lisansla 2005’ten beri düzenleniyor. 2013 yılına kadar 2 yılda bir düzenlenen yarışma, 2014 itibariyle her sene gerçekleştiriliyor. Ulusal ölçekte ve belli bir dönemde üretilen işlerin değerlendirildiği yarışmanın sonuçları, küresel bir endekse etki ediyor ve lokalle sınırlı kalmıyor. Effie Effectiveness Index holdingler, markalar ve ajansların yıllık performansını küresel ölçekte sıralıyor.

Reklam filmi ile “Kristal Elma”nın da sahibi

İzocam’ın fark yaratan “Dışarıda Bırak” reklam filmi, daha önce de 35’inci Kristal Elma Yarışması’nın kazananları arasında yer alarak; Ev, Konut, Mobilya, Dekorasyon ve Yapı Malzemeleri Kategorisi’nin, TV ve Sinema Dalında Kristal Elma ile ödüllendirilmişti. Türkiye'de yalıtım sanayinin kurucusu İzocam, ödüllü reklam filminde “sokağın gürültüsünü de sıcağı da soğuğu da dışarıda bırak” mesajını veriyor. Yıllardır her platformda kamuoyuna yalıtımın önemini anlatan İzocam; soğuğu, sıcağı ve gürültüyü dışarıda bırakan geniş ürün yelpazesi ile 59 yıldır yalıtım sektörüne liderlik ediyor. Zeminden, cephe ve çatıya, duvar ve döşemeden tesisata kadar her uygulama alanı için nitelikli yalıtım malzemeleri üreten İzocam, yaşam alanlarımızı soğuğun olumsuz etkilerinin yanı sıra sıcak ve gürültüden de koruyarak izole ediyor. İzocam ürünleri sayesinde, soğuk kış günlerinde ısınma maliyeti minimuma indirilirken, bunaltıcı yaz aylarında da klima kullanımından kaynaklı enerji sarfiyatından tasarruf ediliyor.